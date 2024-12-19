"Важно сохранить". Глава Барнаула поручил сделать Крытый рынок собственностью города

Ранее владелец рынка решил выставить его на торги и "разогнать" работающих там предпринимателей Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта, сообщает мэрия.
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