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"Важно сохранить". Глава Барнаула поручил сделать Крытый рынок собственностью города

"Важно сохранить". Глава Барнаула поручил сделать Крытый рынок собственностью города

Ранее владелец рынка решил выставить его на торги и "разогнать" работающих там предпринимателей Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе очередного совещания по вопросу закрытия Крытого рынка заявил о необходимости сохранения объекта, сообщает мэрия.

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