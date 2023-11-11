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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Тюмени эффектно прошел концерт группы «Руки Вверх!». Видео

В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки.

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