В Тюмени эффектно прошел концерт группы «Руки Вверх!». Видео

В Тюмени 11 ноября состоялся концерт группы «Руки Вверх!» во Дворце спорта «Рубин». На нем взрывали конфетти прямо на гостей вечера, сбрасывали шары в центр зала, а также лучи прожекторов светились под звуки музыки.