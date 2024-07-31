Водитель-подросток спровоцировал погоню со стрельбой в Приморском крае

Полиция в ходе погони со стрельбой остановила нарушавший автомобиль с водителем-подростком и четырьмя пассажирами в Дальнегорске Приморского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России 31 июля.
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