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Царьград

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«Ветбиохим» предложил компенсации владельцам умерших собак

«Ветбиохим» предложил компенсации владельцам умерших собак

Владельцы собак, погибших после вакцинации «Мультиканом», могут получить от компании «Ветбиохим» компенсацию от 300 тысяч рублей.

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