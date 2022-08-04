Аргументы недели

98 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений МакЛауд
    о сколько планов громадьё, зарыли мы за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!!В Хабаровском кра...
  • Tatyana Fedotova
    Китай вернет Тайвань экономическим давлением и с США так же расквитается. Я думаю, что доллару после прилета Пелоси н...Маслов: «Визит Пе...
  • Сергей Рахвалов
    Да бог.В Хабаровском кра...

Глава МИД России Лавров прибыл в столицу Камбоджи с официальным визитом

В столицу Камбоджи, Пномпень, прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх