Техподдержка, защита данных и контроль качества: что изменит новый ГОСТ для онлайн-обучения в России Елена ГалицкаяС 30 ноября 2026 года в России начнёт действовать новый национальный стандарт ГОСТ Р 72711-2026, который впервые комплексно регулирует требования к организации дистанционного обучения.