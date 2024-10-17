Два года условно получил водитель трамвая, который в апреле 2024 году на Наличной улице въехал в толпу пешеходов.
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Два года условно получил водитель трамвая, который в апреле 2024 году на Наличной улице въехал в толпу пешеходов.