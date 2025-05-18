Q School 2 Asia & Oceania 2025 cнукер. Результаты, расписание

﻿ Даты проведения: 19 — 24 мая 2025 Название турнира: Qualifying School Тип турнира: Квалификация на Мэйн Тур (World Snooker Tour) Арена: Kiatthada Billiards & Snooker Club Место проведения (населенный пункт, город, страна): Бангкок, Таиланд Примечание: Всего будет разыграно четыре карты World Snooker Tour, а финалисты (ПОБЕДИТЕЛИ) каждого из двух турниров получат место в Мэйн Туре на сезоны 2025/2026 и 2026/2027.