Главу Нюксенского округа Шевцову уволили после резонансного видео её дочери

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку в связи с видеозаписью, на котором 19-летняя дочь чиновницы угрожает отправкой в зону спецоперации, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
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