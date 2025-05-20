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Главу Нюксенского округа Шевцову уволили после резонансного видео её дочери

Главу Нюксенского округа Шевцову уволили после резонансного видео её дочери

Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова отправлена в отставку в связи с видеозаписью, на котором 19-летняя дочь чиновницы угрожает отправкой в зону спецоперации, сообщил глава региона Георгий Филимонов.

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Комментарии
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NAN
Мама теперь даже не знает как благодарить дочь
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13 час.
B
Badi
Это правильное решение...Какой воспитатель, такой воспитанник..Мамка добилась своего..
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12 час.
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