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Кубок России по футзалу. 1/4 финала. Первые матчи. «Ухта» сыграет с «Торпедо», КПРФ против «Кристалла» и другие матчи

WINLINE Кубок России по футзалу 1/4 финала Первые матчи 14 марта Ухта – Торпедо – 19.00   КПРФ – Кристалл – 19.

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