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Миңнеханов Көньяк Осетия башлыгы вазифаларын башкаручыны сайлауда җиңүе белән котлады

Көньяк Осетия Үзәк сайлау комиссиясе 2026 елның 19 сентябрендә хәбәр иткәнчә, 18 сентябрьдә узган президент сайлаулары йомгаклары буенча беркетмәләрнең 99 процентын эшкәрткәннән соң, республика башлыгы вазифаларын башкаручы Марат Камболов алда баруы ачыклана.

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