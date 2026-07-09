Первая в России свадьба гуманоидов прошла в Москве

Уникальное технологическое событие состоялось в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина. Роботы Роберт и Матильда произнесли специально написанные клятвы верности, после чего обменялись кольцами браслетами.
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