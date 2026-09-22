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Червиченко опроверг слова Аршавина о сорванном трансфере в «Спартак» из-за 60 тысяч евро

Червиченко опроверг слова Аршавина о сорванном трансфере в «Спартак» из-за 60 тысяч евро

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл истинные причины, по которым бывший футболист сборной России Андрей Аршавин так и не перешел в команду.

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