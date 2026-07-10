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Зверев второй раз на «Уимблдоне»-2026 выиграл тай-брейк с баранкой

Александр Зверев и Артур Фери играют в полуфинале « Уимблдона » – 7:6(0), идет второй сет. Немец пятый раз в карьере выиграл тай-брейк со счетом 7:0 на турнирах «Большого шлема».

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