В Москве прошел международный форум «Африканские горизонты»

Сотрудничество России и Африки затрагивает все больше сфер В Москве состоялся масштабный форум «Африканские горизонты», в котором приняли участие лидеры африканских диаспор России и дипломаты из более чем 20 стран Африканского континента.
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