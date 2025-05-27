«Традиционная новичковская ошибка»: Алёшин — о сходе Шварцмана в «500 миль Индианаполиса»

Prema RacingРоссийский гонщик Михаил Алёшин, который стал первым представителем нашей страны в американской формульной серии IndyCar, прокомментировал аварию на пит-лейн новичка IndyCar и дебютанта овальных гонок российско-израильского пилота Prema Racing Роберта Шварцмана, который одержал сенсационную победу в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса».