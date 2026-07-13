Во двор залетел голубь, улететь не может. На лапке красное кольцо, может кто потерял или заберёт? 9377168255.
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Во двор залетел голубь, улететь не может. На лапке красное кольцо, может кто потерял или заберёт? 9377168255.
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