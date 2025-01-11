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Джонсон рассказал, как сыграл на тщеславии Зеленского, чтобы война продолжалась

Джонсон рассказал, как сыграл на тщеславии Зеленского, чтобы война продолжалась

Экс-премьер Британии Борис Джонсон отрицает, что во время своего визита в Киев сорвал подписание мирного соглашения между Россией и Украиной Об этом он заявил в интервью литовскому порталу Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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