Джонсон рассказал, как сыграл на тщеславии Зеленского, чтобы война продолжалась

Экс-премьер Британии Борис Джонсон отрицает, что во время своего визита в Киев сорвал подписание мирного соглашения между Россией и Украиной Об этом он заявил в интервью литовскому порталу Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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