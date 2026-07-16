Коротко о главном
MainНарезки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коротко о главном

65 подписчиков

Видать, назрело: Франция, Германия или Британия — кто в большей заднице?

Видать, назрело: Франция, Германия или Британия — кто в большей заднице?

Заголовок статьи. Иллюстрация: The New WorldБританский журнал The New World прямо поставил вопрос, который давно витал в воздухе: кто из ведущих европейских держав сейчас находится в самом плачевном положении — Франция, Германия или Великобритания?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии