Видать, назрело: Франция, Германия или Британия — кто в большей заднице?

Заголовок статьи. Иллюстрация: The New WorldБританский журнал The New World прямо поставил вопрос, который давно витал в воздухе: кто из ведущих европейских держав сейчас находится в самом плачевном положении — Франция, Германия или Великобритания?.
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