Женщина не смогла сдать квартиру и обвинила в этом «Авито»

Женщина записала эмоциональное видео, в котором раскритиковала работу сервиса «Авито». По её словам, она заплатила более 2 тысяч рублей за размещение объявления о сдаче квартиры без комиссии, однако почти не получила откликов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии