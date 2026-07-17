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Женщина не смогла сдать квартиру и обвинила в этом «Авито»

Женщина не смогла сдать квартиру и обвинила в этом «Авито»

Женщина записала эмоциональное видео, в котором раскритиковала работу сервиса «Авито». По её словам, она заплатила более 2 тысяч рублей за размещение объявления о сдаче квартиры без комиссии, однако почти не получила откликов.

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