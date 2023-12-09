Экс-депутат Рады Царев рассказал об исполнителях убийства Кивы

Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency На Украине существует перечень целей для ликвидации, который согласовывается с лидером страны Владимиром Зеленским, а убитый экс-депутат Верховной рады Илья Кива знал о ведущейся за ним слежке, заявил в беседе с "Известиями" переживший покушение бывший депутат украинского парламента Олег Царев.