Бразилия экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за мошенничество на 67 млн рублей

Бразилия впервые выдала России человека, объявленного в международный розыск. По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 января 2018 года коммерческий директор фирмы Денис Асфандьяров совместно со своей соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов.
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