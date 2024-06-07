Бразилия экстрадировала россиянина, объявленного в международный розыск за мошенничество на 67 млн рублей

Бразилия впервые выдала России человека, объявленного в международный розыск. По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 января 2018 года коммерческий директор фирмы Денис Асфандьяров совместно со своей соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов.