Завтра похолодание до +11 ночью

Завтра похолодает до +11 ночью, а днём будет +22 градуса. Ветер ослабеет, но облака останутся. Как изменится погода дальше?Сегодня, 11 октября, дневная температура воздуха составит +18 градусов.
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