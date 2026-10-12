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Аршавин поддержал Максименко: «Красная карточка — случайность. Он все делал правильно, но просто не рассчитал»

Аршавин поддержал Максименко: «Красная карточка — случайность. Он все делал правильно, но просто не рассчитал»

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» Андрей Аршавин поддержал голкипера «Спартака» Александра Максименко после удаления в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

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vagas Karlito

Максименко в последнее время перестал "смотреть" футбол в котором участвует вратарем! Раньше бывало! Он стал следить за ситуацией перемещаться но не всегда! Иногда опаздывает ,но в последнее время его уровень явно вырос! Играет решительно! Тренеру видно кому доверять пост в воротах! Оба вратаря в норме!