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62ИНФО | Новости Рязани

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На трёх улицах Рязани отключили холодную воду 29 сентября

На трёх улицах Рязани отключили холодную воду 29 сентября

Ресурса не будет с 9:30 до 15:30 по следующим адресам: улица Качевская, дома №№34 корпус 1, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36, 36 корпус 2; улица Поселковая, дома №№7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника №12); улица Предзаводская, дома №№1/11, 2/9; Центральный тепловой пункт №2.

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