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Регионы России

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Опубликован первый тизер биографического фильма про рэпера Василия Вакуленко

Опубликован первый тизер биографического фильма про рэпера Василия Вакуленко

Фильм рассказывает о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Картина освещает ранние этапы его творческого пути, включая поиск собственного голоса, первые влюблённости, встречи с конкурентами и семейные испытания.

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