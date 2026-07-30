Опубликован первый тизер биографического фильма про рэпера Василия Вакуленко

Фильм рассказывает о становлении Василия Вакуленко, родившегося в Ростове-на-Дону в 1980 году. Картина освещает ранние этапы его творческого пути, включая поиск собственного голоса, первые влюблённости, встречи с конкурентами и семейные испытания.
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