Полицейские Ставрополья задержали мужчину, находившегося в розыске более десяти лет

Ранее в городскую полицию с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей краевой столицы. Полицейскими установлено, что 42-летний подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми, предлагал им совместно вести выгодный бизнес.
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