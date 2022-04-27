Полицейские Ставрополья задержали мужчину, находившегося в розыске более десяти лет

Ранее в городскую полицию с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей краевой столицы. Полицейскими установлено, что 42-летний подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями со своими знакомыми, предлагал им совместно вести выгодный бизнес.