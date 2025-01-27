Вместо лица кровавое месиво: семь часов боец с ужасающим ранением ждал эвакуацию и выжил

Все это время дорога к пострадавшему находилась под интенсивным обстрелом со стороны ВСУ. Когда товарищи смогли добраться до него, их охватил ужас: нос был оторван, правая часть черепа выглядела так, будто её смяли, как лист бумаги.
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