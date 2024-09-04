Ученые выяснили, что использование мобильных телефонов не вызывает рак мозга

В австралийском управлении по защите от радиации и ядерной безопасности (ARPANSA) под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование с целью установить возможную связь между использованием мобильных телефонов и риском рака мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии