Стоп игра. Силовики накрыли крупный бизнес во Владивостоке - детали

Полиция пресекла деятельность незаконного бизнеса во Владивостоке. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Русской накрыли работу подпольного казино, которая шла в круглосуточном режиме, сообщает ИА UssurMedia.