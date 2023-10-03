Стоп игра. Силовики накрыли крупный бизнес во Владивостоке - детали

Полиция пресекла деятельность незаконного бизнеса во Владивостоке. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в районе улицы Русской накрыли работу подпольного казино, которая шла в круглосуточном режиме, сообщает ИА UssurMedia.
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