Глыбы джиннов - это огромные блоки, высеченные из чистого песчаника.Три самых известных из них находятся на полпути между туристическим центром Петры и входом в Сик, но всего в окрестностях Петры (Иордания) было обнаружено 26 таких глыб.
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