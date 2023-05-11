Тардиф о ЧМ-2023: «Это будет открытый турнир, в котором будет много сюрпризов»

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая. «Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», – сказал глава ИИХФ Тардиф.
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