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Тардиф о ЧМ-2023: «Это будет открытый турнир, в котором будет много сюрпризов»

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.  «Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», – сказал глава ИИХФ Тардиф.

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