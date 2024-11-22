Ротенберг о том, что у Серебрякова не получилось в СКА: «Только хоккейные факторы, работа тренеров по вратарям. Никита себя еще проявит, это хороший спортсмен»

Вратарь ранее был обменян в «Авангард». – Уточните, пожалуйста, Никита Серебряков в итоге не оправдал надежд, в конкуренции уступил или какие-то не хоккейные факторы вмешались? – Только хоккейные факторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии