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Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района города пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка, совершенного Вооруженными силами Украины.

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