Уборка в труднодоступных местах вызывает раздражение: рука не пролезает, а пылесос не достает. Дзен-канал «Лайфхаки дом и сад» предлагает решение: сочетая хлопчатобумажный носок с деревянной скалкой, вы можете создать универсальный инструмент, предназначенный для уборки там, где другой не пролез.