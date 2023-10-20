Депутат Хамаев извинился за излишнюю эмоциональность своего выступления

Депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев принес свои извинения за излишнюю эмоциональность во время последнего выступления в парламенте, сообщил "Татар-информ".
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