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В Благовещенске водитель, сбивший насмерть пять человек, получил 14 лет колонии

В Благовещенске водитель, сбивший насмерть пять человек, получил 14 лет колонии

В Благовещенске водитель, сбивший в пьяном виде девять человек на пешеходном тротуаре, приговорен к заключению в исправительной колонии общего режима на срок 14 лет – такое решение вынес в пятницу, 20 сентября, Благовещенский районный суд.

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