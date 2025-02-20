Турция: Реджеп Эрдоган берёт госаппарат под более плотный контроль

В стране началась предвыборная гонка 30 января Великое Национальное Собрание (парламент) Турции приняло новый закон, расширяющий полномочия Государственного надзорного совета Турции (Devlet Denetleme Kurulu, DDK) – учреждения, напрямую связанного с президентом Эрдоганом.
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