БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турция: Реджеп Эрдоган берёт госаппарат под более плотный контроль

Турция: Реджеп Эрдоган берёт госаппарат под более плотный контроль

В стране началась предвыборная гонка 30 января Великое Национальное Собрание (парламент) Турции приняло новый закон, расширяющий полномочия Государственного надзорного совета Турции (Devlet Denetleme Kurulu, DDK) – учреждения, напрямую связанного с президентом Эрдоганом.

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