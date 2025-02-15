Сможет ли биткоин бороться с доминированием Tether

Недавние идеи эксперта по криптовалютам Джастина Беннетта подчеркивают потенциальные препятствия для биткоина, предполагая, что ведущей цифровой валюте может быть сложно достичь заметных ценовых прорывов в ближайшее время.
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