Странная дорожная разметка возмутила водителей: 😳😳😳 "У доброго Спаса тоже нанесли разметку, нам как выезжать,прерывистая перед переездом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Странная дорожная разметка возмутила водителей: 😳😳😳 "У доброго Спаса тоже нанесли разметку, нам как выезжать,прерывистая перед переездом.