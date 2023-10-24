В Финляндии назвали основную версию повреждения Balticconnector

Финское Национальное бюро расследований считает, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
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