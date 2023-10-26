Ну что, друзья, похоже мы всё-таки докричались до власти, и за мигрантов теперь возьмутся всерьёз. Хотя, возможно, до неё, наконец, докричались те малолетние таджики, которые выложили видео с оскорблениями самарского губернатора и угрозами сексуального насилия в отношении него, но, так или иначе "вагончик тронулся, перрон останулся" :)) Это камешек в огород тех, кто ещё два года назад ругал меня за то, что я поднимаю эту проблему и убеждал, что мигранты очень тихие и очень вежливые.
Колокольцев дал указание прекратить мигрантский беспредел, или Рейды были неслучайны
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
реакция на правонарушения это хорошо. но это реактивность по определению. но ведь сама почва нарушений не устраняется этим! реакция, как контроль на выходе, а где условия, как контроль на входе? и дел ведь не в том, кого считать "соотечественником", - мы все жили дружно совсем недавно. суть проблемы в доминировании бытия над сознанием. и это касается не только "понаехавших", это касается всех сегодня. бабло! - вот корень зла.
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4 д.
валерии темников
А хрен ли толку от этих всех постановлений, если на местах остаются всё те же продажные чиновники? Как торговали подложными документами, так и будут торговать только подняв цену взятки... В первую очередь нужно создать такие условия для чиновничьего жулья, что бы ему было страшно даже подумать выдать документ в обход закона. 20 лет нар на зоне с конфискацией всего имущества, без всяких скидок на малых детей и беременных жён, вот тогда у этого ворья руки и помыслы будут чистыми.
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4 д.
Марина Петрова
Слава Богу, Колокольцев проснулся.
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4 д.
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