«ПСЖ» – «Бордо». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

«ПСЖ» принимает «Бордо» в 28-м туре Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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