Некоторое время назад телеканал "Краснодар" показал интервью с заместителем главы Краснодара Владимиром Олеговичем Архиповым.
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Некоторое время назад телеканал "Краснодар" показал интервью с заместителем главы Краснодара Владимиром Олеговичем Архиповым.