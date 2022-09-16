Минобороны РФ показало работу РЛС "Небо-СВУ" и командного пункта ПВО в ходе спецоперации

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов радиолокационной станции (РЛС) "Небо-СВУ" и командного пункта противовоздушной обороны Центрального военного округа в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе.
Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов радиолокационной станции (РЛС) "Небо-СВУ" и командного пункта противовоздушной обороны Центрального военного округа в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе.
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