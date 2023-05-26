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Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал на Купянском участке четыре попытки ротации ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал на Купянском участке четыре попытки ротации ВСУ

Сотрудник пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Якимкин указал на тот факт, что русские воины ударами орудия «Мста-С» провели операцию по срыву 4 ротаций нацистов киевского режима под населённым пунктом Купянск.

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