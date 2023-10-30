Даже у такой универсальной вещи как джинсы есть некоторые правила, нарушив которые, можно испортить весь образ.

При создании фотографии многое зависит от модели джинсов – длины, посадки и цвета. Давайте рассмотрим ситуации, когда даже самая крутая и модная пара может обернуться недоразумением.
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