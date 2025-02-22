Двое мужчин заблудились в Пинежском округе - их спасли волонтёры

Вечером 20 февраля в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил, что вместе с товарищем заблудился в районе Нюльнюгского озераКатаясь на мотособаке, они пропустили буранку и сбились с пути.
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