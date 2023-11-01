Почти 180 подростков из Донбасса приехали на специальную смену в подмосковный лагерь «Литвиново»

Новая смена для ребят из Донбасса открылась в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В течение нескольких дней подростки будут участвовать в проектах «Послезавтра» и «Сила России» — их ждут профориентационные курсы, проектные тренинги и учеба.