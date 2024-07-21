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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кличко заявил, что Зеленскому придется провести референдум ради мира

Кличко заявил, что Зеленскому придется провести референдум ради мира

Любой шаг, по его мнению, может стать для Зеленского политическим самоубийством В интервью итальянской газете Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко высказал мнение, что для достижения мира Украине, возможно, придётся провести референдум.

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